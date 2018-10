CSU verliert stark / SPD halbiert / AfD zweistellig

Bayern hat gewählt. Großer Wahlverlierer ist die CSU: Sie büßte ihre absolute Mehrheit ein und muß nun einen oder mehrere Regierungspartner suchen. Mit der AfD zog erstmals seit Franz Josef Strauß eine Partei rechts der CSU ins Parlament ein. Die aktuellen Zahlen, Entwicklungen und Stellungnahmen im JF-Wahlticker.

18.35 Uhr: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer: Das Ergebnis ist ein bitteres. es ist gemessen an den Umfragen der vergangenen Wochen nicht überraschend. Die Streitigkeiten in der Union der vergangenen Wochen waren kein Rückenwind für die Wahlkämpfer in Bayern. CSU hat es mit ihrer Themensetzung nicht geschafft, ihre erfolgreiche Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen.

18.32 Uhr: Grünen-Chef Robert Habeck: Unser Angebot hat die Menschen überzeugt. Aber auch die schlechte Politik von Ministerpräsident Markus Söder hat uns stark gemacht. Das Signal der Menschen in Bayern lautet: Nicht weiter so!

ARD-Hochrechnung 18.23 Uhr (in Klammern das Wahlergebnis von 2013):

CSU: 35,3 Prozent (47,7 Prozent)

SPD: 9,9 Prozent (20,6 Prozent)

Freie Wähler: 11,6 Prozent (9,0 Prozent)

Grüne: 18,5 Prozent (8,6 Prozent)

AfD: 10,9 Prozent (-)

FDP: 5,1 Prozent (3,3 Prozent)

Linkspartei: 3,5 Prozent (2,1 Prozent)

Sonstige: 5,2 Prozent (8,7 Prozent)

Beste Laune bei der #afd wenige Minuten vor der Verkündung des Ergebnisses: Alice Weidel (BT-Fraktion), Stephan Protschka (MdB,Bundesvorstand) & Katrin Ebner-Steiner (Listenführerin Niederbayern) #br24wahl @BR24 pic.twitter.com/F2FEXoYRKS — Johannes Reichart (@JuanReichart) 14. Oktober 2018

18.25 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Heute ist kein einfacher Tag für die CSU. Ein schmerzhaftes Ergebnis, das wir mit Demut annehmen. CSU ist aber stärkste Partei und hat den Regierungsauftrag bekommen. Hauptaufgabe ist nun, eine stabile Regierung für Bayern zu bilden.

18.22 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: Bittere Niederlage. Hatten uns ein anderes Ergebnis erhofft. Wahl in Bayern ist ein Signal an die Politik in Berlin. Bisher kein gutes Bild abgeliefert. Richtungsstreit in der Union hat Regierung gelähmt. Wir brauchen einen anderen Regierungsstil.

18.20 Uhr: Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Bröhmer (CDU): Vorrangig war die Wahl eine Bewertung der Arbeit der Landesregierung. Aber sicher gab es auch bundespolitische Aspekte.

18.17 Uhr: AfD-Chef Alexander Glauland: Wahl der AfD war eine Votum gegen Masseneinwanderung, gegen die die CSU zu wenig macht.

18.15 Uhr: Martin Siechert von der AfD ist zufrieden: Ergebnis entspricht dem der Bundestagswahl trotz Konkurrenz der Freien Wähler.

18.13 Uhr: In der SPD werden erste Forderungen nach personellen Konsequenzen laut:

In München und Berlin müssen wir uns jetzt endlich hinterfragen und die Weichen für einen personellen und inhaltlichen Neuanfang stellen. Ein weiter so ist aus meiner Sicht nicht mehr möglich. — Andreas Schwarz (@Schwarz_MdB) 14. Oktober 2018

18.12 Uhr: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger: Signalisiert Regierungsbereitschaft und fordert Blume auf, eine Entscheidung zu treffen.

18.11 Uhr: CSU-Generalsekretär Markus Blume: Bitteres Ergebnis, aber als stärkste Partei haben wir den Regierungsauftrag.

18.10 Uhr: Claudia Roth: Haben unsere Wahlziele erreicht. Alleinregierung der CSU beenden und zweitstärkste Kraft zu werden. Das ist ein Signal für einen Politikwechsel für ein euopäisches, menschliches, humanes Bayern.

18.07 Uhr: Rechnerisch würde es für ein Bündnis zwischen CSU und Freien Wählern.

18.06 Uhr: Für die CSU ist es ihr zweitschlechtestes Ergebnis. Nur 1950 schnitten die Christsozialen schwächer ab.

18.05 Uhr: Die Wahlbeteiligung ist laut Infratest Dimap auf 72,6 Prozent gestiegen.

ARD-Prognose 18.00 Uhr (in Klammern das Wahlergebnis von 2013):

CSU: 35,5 Prozent (47,7 Prozent)

SPD: 10 Prozent (20,6 Prozent)

Freie Wähler: 11,5 Prozent (9,0 Prozent)

Grüne: 18,5 Prozent (8,6 Prozent)

AfD: 11 Prozent (-)

FDP: 5 Prozent (3,3 Prozent)

Linkspartei: 3,5 Prozent (2,1 Prozent)

Sonstige: 5 Prozent (8,7 Prozent)