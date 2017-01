Petry: „Höcke ist eine Belastung für die Partei“

BERLIN. Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke hat mit seiner Rede zur Geschichtspolitik und der Identität der Deutschen für heftige Kritik gesorgt. Auch die AfD-Vorsitzende Frauke Petry distanzierte sich klar von Höcke. „Es bestätigt sich, was ich schon vor einem Jahr sagte. Björn Höcke ist mit seinen Alleingängen und ständigen Querschüssen zu einer Belastung für die Partei geworden“, sagte Petry der JUNGEN FREIHEIT.

Die AfD müsse sich entscheiden, ob sie den Weg der Republikaner gehen wolle oder den anderer erfolgreicher Parteien wie der FPÖ. „Wir werden Realisten sein oder politisch irrelevant werden“, warnte die AfD-Chefin. „Unsere Aufgabe ist es, die Lösung der enormen Probleme des Euro, der Inneren Sicherheit, bei Energie, Familie und Migration voranzutreiben.“

Holocaust-Mahnmal ist „Denkmal der Schande“

Höcke hatte in seiner Rede kritisiert, daß der Gemütszustand der Deutschen noch immer der „eines total besiegten Volkes“ sei. „Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 1985 zum 40jährigen Ende des Zweiten Weltkrieges bezeichnete er als „Rede gegen das eigene Volk“. Diese „dämliche Bewältigungspolitik“ lähme lediglich die Entwicklung Deutschlands.

Daher brauche es eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“, sagte Höcke. Anstatt die nachwachsende Generation mit den bekannten weltbewegenden deutschen Erfindern, Philosophen, Musikern und Entdeckern in Verbindung zu bringen, werde die deutsche Geschichte „mies und lächerlich gemacht“. Es gebe keine moralische Pflicht zur Selbstauflösung. Im Gegenteil sei es die moralische Pflicht, dieses Land, diese Kultur, den Wohlstand und die noch vorhandene staatliche Ordnung an die kommende Generation weiterzugeben.

Pretzell: „Verbietet der Anstand“

Scharfe Kritik an der Rede äußerte der nordrhein-westfälische AfD-Chef Marcus Pretzell. „Fatal ist nicht, daß Höcke ständig mißverstanden wird, fatal ist, daß dies in einem Bereich deutscher Geschichte geschieht, bei dem es der Anstand verbietet“, betonte Pretzell gegenüber der JF. „Daß es ausgerechnet einem Geschichtslehrer passiert, sagt viel über unser NRW-Bildungssystem aus.“

Auf Facebook ergänzte Pretzell: „Eins können wir von unseren europäischen Partnern lernen. Alle hatten Vertreter in ihren Reihen, die daran glaubten, daß Debatten über die Vergangenheit helfen, die Zukunft zu gestalten. Alle haben diesen Irrweg nicht eingeschlagen und schmerzhafte Trennungen vollzogen, die den Weg zur Volkspartei erst geebnet haben.“ Auch die AfD sollte daher diesen Weg der „Vernunft und des Realismus“ gehen, den Parteien wie die FPÖ, der FN und die PVV gegangen seien, wenn sie Deutschland verändern wolle.

Höcke verteidigt Rede

In einer persönlichen Erklärung zeigte sich Höcke am Mittwoch „erstaunt“ über die Berichterstattung zu seiner Rede. Die Behauptung, er habe das Gedenken an den Holocaust kritisiert, sei „eine bösartige und bewußt verleumdende Interpretation dessen, was ich tatsächlich gesagt habe“, kritisierte der thüringische Landesvorsitzende.

Er habe lediglich erwähnt, daß die Deutschen dem von ihnen verübten Völkermord an den Juden, „diesem auch heute noch unfassbaren Verbrechen, also dieser Schuld und der damit verbundenen Schande mitten in Berlin, ein Denkmal gesetzt“ hätten. Zur eigenen Selbstvergewisserung müßten sich, so Höcke, die Deutschen der immensen Schuld bewußt sein: „Sie ist ein Teil unserer Geschichte.“ Die Fähigkeit, sich der eigenen Schuld zu stellen, „zeichnet uns Deutsche aus“, betonte der Politiker.

In seiner Dresdner Rede habe er jedoch darauf hingewiesen, daß diese Schuld „eben nur ein Teil unserer Geschichte“ sei. Er habe in diesem Zusammenhang hinterfragen wollen, „wie wir Deutschen auf unsere Geschichte zurückblicken und wie sie uns im 21. Jahrhundert identitätsstiftend sein kann“.

Kritik von SPD, Grünen und Linkspartei

Deutschland sei auch „das Land der Philosophen, Dichter, Komponisten und Erfinder“, dessen kultureller Schatz zu oft aus dem Blickfeld geraten sei. Als eigentlichen Kern seiner Aussage nannte Höcke, daß Schuldbewußtsein allein keine gesunde, sondern nur eine gebrochene Identität stiften könne.

Vertreter der im Bundestag sitzenden Parteien verurteilten die Äußerungen Höckes scharf. SPD-Vize Ralf Stegner forderte auf Twitter „Null Einfluß für das Neonazipack!“ und warf Höcke vor, die Geschichte umschreiben zu wollen. Grünen-Chefin Simone Peter nannte die Rede „unsäglich“. Die AfD müsse sich davon unmißverständlich distanzieren und sich bei „unseren jüdischen Freundinnen und Freunden entschuldigen“, forderte sie.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelwo (Linkspartei) warf Höcke vor, eine NS-Sprache zu benutzen. „Daß Höcke am Tag des NPD-Verbotsverfahrens das Holocaust-Mahnmal mit dem Wort ‘Schande’ und nicht den Holocaust als Schande bezeichnet, macht deutlich, in welcher geistigen Haltung Höcke agiert“, sagte er dem Mitteldeutschen Rundfunk. Das politische Feld der AfD verschiebe sich dadurch deutlich nach rechts.

Zentralrat der Juden: „Völlig inakzeptabel“

Auch der Zentralrat der Juden zeigte sich schockiert. Höckes Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal seien „völlig inakzeptabel“, sagte Präsident Josef Schuster der dpa. „Damit tritt Björn Höcke das Andenken an die sechs Millionen ermordeten Juden mit Füßen und relativiert das schwerste und in diesem Ausmaß einzigartige Menschheitsverbrechen der Geschichte.“

Die AfD zeige mit diesen „antisemitischen und in höchstem Maße menschenfeindlichen Worten“ ihr wahres Gesicht. „Daß 70 Jahre nach der Schoah solche Aussagen eines Politikers in Deutschland möglich sind, hätte ich nicht zu glauben gewagt.“ (krk, gb, vo)