Drei terrorverdächtige Syrer bei Razzien festgenommen

KARLSRUHE. Rund 200 Beamte des Bundeskriminalamts (BKA), der Polizei und der GSG9 haben am Dienstag morgen bei Razzien in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen drei Asylbewerber aus Syrien festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht.

Die drei 17, 18 und 26 Jahre alten Männer sind laut der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe dringend verdächtig, „im Auftrag der terroristischen Vereinigung ‚Islamischer Staat‘ (IS) im November 2015 nach Deutschland gekommen zu sein, um entweder einen bereits erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten.“

Hierzu seien sie mit vom IS bereitgestellten Pässen ausgestattet worden und sollen höhere vierstellige Bargeldbeträge in amerikanischer Währung sowie Mobiltelefone mit einem vorinstalliertem Kommunikationsprogramm erhalten haben.

Mehr als 400 Hinweise auf terrorverdächtige Flüchtlinge

Der Welt zufolge soll das BKA die drei Syrer bereits seit mehreren Monaten abgehört und observiert haben. Ausgangspunkt soll ein Hinweis des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen sein.

Aktuell liegen dem BKA 415 Hinweise auf terrorverdächtige Flüchtlinge vor. Allerdings wurde nur in 63 Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da es sich mehrheitlich um Falschbeschuldigungen und Verwechslungen gehandelt habe. (gb)