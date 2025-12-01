Wiener Ausstellung zeigt Maria als Transfrau

Anzeige

WIEN. Die Ausstellung „Du sollst dir ein Bild machen“ im Wiener Künstlerhaus hat bereits kurz nach ihrer Eröffnung massive Proteste ausgelöst. In einem scharf formulierten Schreiben an Präsidentin Tanja Prušnik wirft die Meldestelle Christenschutz den Verantwortlichen eine „gezielte, geschmacklose Herabwürdigung des Heiligen“ vor.

Der Präsident der Meldestelle, Jan Ledóchowski, betont, mehrere ausgestellte Werke wären „nie“ im Kontext des Islam oder des Judentums denkbar. Weshalb gerade das Christentum „Freiwild“ für Obszönitäten sei, müsse beantwortet werden.

Im Zentrum der Kritik stehen Arbeiten, die nach Ansicht der Meldestelle zentrale Glaubenssymbole verfremden und Geistliche pauschal diffamieren: ein Wolf im Priesterornat, ein gekreuzigter Frosch, ein mit Latexnoppen überzogenes Kruzifix sowie eine Darstellung der Pietà, in der Maria als Transfrau erscheint.

Kein Platz für Islamkritik?

Kurator Günther Oberhollenzer erklärte gegenüber der Kronen Zeitung, eine Verletzung religiöser Gefühle sei nicht beabsichtigt. Viele Besucher, darunter auch Geistliche, hätten die Schau als „herausfordernd, aber anregend“ empfunden. Die Fokussierung auf das Christentum begründet er mit dessen prägender Rolle für die europäische Kunstgeschichte. Eine parallele Auseinandersetzung mit Islam und Judentum würde ein völlig anderes Konzept und mehr Ausstellungfläche erfordern.

Auch politisch hat der Streit Folgen. Da das Künstlerhaus mit Mitteln der Stadt Wien gefördert wird, fordert ÖVP-Kultursprecherin Judith Edelmann eine Prüfung der Finanzierung. Künstlerische Freiheit bleibe unbestritten, sagte sie, doch manche Arbeiten seien „schlicht geschmacklos“ und mit öffentlichen Geldern nicht zu rechtfertigen. (rr)