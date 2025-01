Wie Trump-Vize Vance Musks AfD-Beitrag kommentiert

WASHINGTON D.C. Der Gastbeitrag von Elon Musk zur AfD schlägt weiter hohe Wellen. Auch der designierte US-Vizepräsident J. D. Vance hat sich nun erneut in die Debatte eingeschaltet, machte jedoch deutlich, daß er keine Partei bei den deutschen Wahlen unterstütze. Den Gastbeitrag des Tesla-Chefs in der Welt am Sonntag bezeichnete er als „interessanten Artikel“.

„Ich unterstütze keine Partei bei den deutschen Wahlen, denn es ist nicht mein Land, und wir hoffen, daß wir gute Beziehungen zu allen Deutschen haben“, schrieb der Republikaner auf X. Gleichzeitig lobte er den von Musk veröffentlichten Text. Musk hatte zur Bundestagswahl in seinem Text für die Welt für die AfD geworben und diese als „letzten Funken Hoffnung für dieses Land“ bezeichnet. In den Bereichen Wirtschaftsbelebung, Energiepolitik und Migration sehe er die AfD auf dem richtigen Kurs.

Vance äußerte sich in seinem Beitrag zudem zur regionalen Verankerung der AfD in Deutschland. „Interessant ist, daß amerikanische Medien die AfD als ‚Nazi-lite‘ diffamieren, während die Partei in denselben Regionen Deutschlands am stärksten ist, die den Nazis einst Widerstand leisteten“, schrieb er. Für diese Aussage lieferte der künftige Vizepräsident jedoch keine Belege.

I’m not endorsing a party in the German elections, as it’s not my country and we hope to have good relations with all Germans. But this is an interesting piece.

Also interesting; American media slanders AfD as Nazi-lite, But AfD is most popular in the same areas of Germany that… https://t.co/rFXek7QNCn

— JD Vance (@JDVance) January 2, 2025