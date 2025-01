Zwei Polizisten durch Explosion an Polizeiwache schwer verletzt

Anzeige

BERLIN. Eine Explosion am Zaun des Polizeiabschnitts in Berlin-Wittenau hat zwei Polizisten zum Teil schwer verletzt. Wie die Polizei auf X mitteilte, seien die Beamten, ein Mann und eine Frau, am Donnerstagabend auf einem „routinemäßigen Sicherheitsgang“ über das Gelände gewesen, als es zu der Detonation kam.

Nach ersten Mitteilungen der Polizei explodierte um 20:20 Uhr ein bislang unbekannter Gegenstand. Der Polizist trug demnach schwere Verletzungen im Gesicht und am Auge davon. Die Beamtin erlitt ein Knalltrauma. Beide befinden sich derzeit in ärztlicher Behandlung.

Neben einem Anschlag scheint es inzwischen auch möglich, daß die beiden Beamten selbst mit Feuerwerk hantierten. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, schloß das nicht aus: „Möglicherweise ist es hier zu einem Unfall gekommen. Es gibt bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat“, sagte er bei Welt TV.

Explosion zwei Tage nach Silvester

Die Kripo habe die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei mit, und untersuche den Tatort im nördlichen Berliner Bezirk Reinickendorf. Die Polizeiwache befindet sich an der Straße Am Nordgraben.

Die Tat ereignete sich zwei Tage nach der Silvesternacht, in der es in Berlin zu massiven Angriffen – auch auf Polizisten – mit Feuerwerkskörpern, Böllern und Kugelbomben gekommen war. (fh)