Bewaffnete Assad-Loyalisten in der Nähe von Idlib, März 2025 / Foto: IMAGO / Middle East Images

Krieg in der Levante

Wem gehört Syrien? So ist die militärische Lage

Nach Angriffen von Assad-Loyalisten setzt die islamistische Regierung in Syrien auf blutige Vergeltung. In Latakia und Tartus häufen sich Berichte über gezielte Massaker an der alawitischen Bevölkerung. Droht ein neuer Flächenbrand?