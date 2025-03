Österreichs dubioser Deal mit Getreide aus der Ukraine

Bereits ihre erste Auslandsreise kostet Österreichs Steuerzahler sieben Millionen Euro. Wohin das Geld fließt, scheint dubios. Zumindest behauptet das die FPÖ. FOTO: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew

Am Wiener Heumarkt 7 sitzen die Neos Tür an Tür mit mutmaßlichen Scheinfirmen und einem ukrainischen Oligarchen. Was steckt hinter Meinl-Reisingers Getreide-Deal? Die FPÖ fordert Antworten.