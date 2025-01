Israelische Geiseln erzählen von Gefangenschaft in Gaza

GAZA/TEL AVIV. Die von der Hamas am Sonntag freigelassenen israelischen Geiseln wurden offenbar zeitweise in von den Vereinten Nationen eingerichteten Gebieten im Gazastreifen festgehalten. Das geht laut dem israelischen TV-Kanal 13 aus ersten Aussagen der drei Rückkehrerinnen hervor. Demnach handelt es sich um Lager, die die UN während des Krieges für die Zivilbevölkerung errichtet haben.

Israel wirft den Vereinten Nationen immer wieder vor, als freiwilliger oder unfreiwilliger Schutzschild für palästinensische Terroristen in Gaza zu dienen. Der Hamas hat die israelische Armee wiederholt attestiert, sich in von Israel ausgewiesenen „humanitären Schutzzonen“ zu barrikadieren und von dort Raketen abzufeuern. Israel hat diese Zonen daher mehrfach angegriffen.

‚I came back alive!‘ – IDF releases clips of the moments Israeli hostages Emily Damari, Doron Steinbrecher, and Romi Gonen were reunited with their mothers pic.twitter.com/cWFSjloGCE

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 20, 2025