WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat deutliche Kritik am Urteil gegen Marine Le Pen geäußert. „Diese Hexenjagd ist ein weiteres Beispiel, wie europäische Linke mit Hilfe der Justiz die Meinungsfreiheit zerstören und politische Gegner zensieren. Diesmal gehen sie so weit, daß sie einen davon in den Knast stecken“, empörte sich der Republikaner in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Truth Social. „Es ist das gleiche Schema, das von Geisteskranken und Versagern gegen mich verwendet wurde“, betonte er mit Blick auf die bisherigen Strafverfahren gegen ihn.

Trump betonte, er kenne die französische Politikerin nicht, schätze aber ihre langjährige Arbeit. Die Vorwürfe der Pariser Richter bezeichnete er als „minderschwere Last“, der vielleicht ein „Buchhaltungsfehler“ zugrunde legen könnte. „Es ist so übel für Frankreich, für das großartige französische Volk, egal, auf welcher Seite es steht. Freiheit für Marine Le Pen!“

The Witch Hunt against Marine Le Pen is another example of European Leftists using Lawfare to silence Free Speech, and censor their Political Opponent, this time going so far as to put that Opponent in prison. It is the same “playbook” that was used against me by a group of…

