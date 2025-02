Harte Strafe für Star-Trainer nach „Rassismus“-Eklat

ISTANBUL. Das torlose Unentschieden im Istanbuler Stadtderby zwischen Galatasaray und Fenerbahce hat für Fenerbahce-Trainer José Mourinho Konsequenzen. Der 62jährige Portugiese wird für vier Spiele gesperrt und muß eine Geldstrafe von rund 42.000 Euro zahlen.

Auslöser war eine Äußerung auf der Pressekonferenz nach dem 0:0, in der Mourinho die gegnerische Bank mit Affen verglich. Galatasaray wertete die Aussage als rassistisch und leitete ein Disziplinarverfahren ein.

mourinho is a racist he called galatasaray players and team “monkeys” #saynotoracism pic.twitter.com/cfQjExDQYc

— susu (@susuedits) February 24, 2025