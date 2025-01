Soldaten in der Schweiz: Die neutrale Nation ist kaum noch wehrhaft. Foto: picture alliance/KEYSTONE | URS FLUEELER

Harmlose Schweiz – so schlecht gerüstet sind die Eidgenossen

Die Schweiz ist nicht mehr das, was sie einmal war. Die einstige militärische Stärke ist passé, es mangelt an allen Ecken und Enden. Zumindest rückt die Debatte wieder in den Fokus. Eine Analyse von Ferdinand Vogel.