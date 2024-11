Videos zeigen schwere Migrantenkrawalle in Mailand

MAILAND. In der norditalienischen Stadt Mailand sind am Dienstag schwere migrantische Krawalle ausgebrochen. Mindestens zehn Brände wurden gelegt und ein Linienbus schwer beschädigt. Anwohner berichteten der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera, angesichts der Zustände verängstigt zu sein.

Eine ältere Frau betonte, sich nach 17 Uhr nicht mehr auf die Straße zu trauen. „Wir halten es nicht mehr aus, wir sind müde“, sagten andere Anwohner. Sie befürchten eine Entwicklung, die der Situation in den französischen Banlieues ähneln könnte, erklärten Nachbarn.

Auslöser der Ausschreitungen ist offenbar der Tod eines 19jährigen namens Ramy Elgaml. Der Jugendliche, dessen Eltern vor elf Jahren aus Ägypten eingewandert waren, stürzte in der Nacht zum Sonntag mit seinem Roller, während er vor einer Carabineri-Streife floh.

Nur wenige Stunden später protestierten Anwohner in der Straße in der Elgaml lebte. Gegen Mitternacht schichteten einige Demonstranten Papier und Müll auf einen Haufen, den sie schließlich in Brand setzten. Einen Tag darauf, am Montag, feuerten Jugendliche Feuerwerkskörper ab, warfen Flaschen und entleerten Feuerlöscher auf den Straßen.

North African criminals set fire to Milan after one of their compatriots died after crashing while trying to escape police on his scooter for stealing a gold necklace. We need mass deportations now. pic.twitter.com/AJ7RexRDE4

— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 26, 2024