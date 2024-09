Treffen mit Selenskij: Trump verspricht Friedens-Deal mit Putin

NEW YORK CITY. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat am Freitag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij angekündigt, daß er im Fall seiner Wiederwahl einen Friedens-Deal zwischen der Ukraine und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aushandeln werde. Während des Treffens im sogenannten Trump-Tower in New York City betonte Selenskij, er und Trump hätten „die gemeinsame Sichtweise, daß der Krieg gestoppt werden“ müsse und „Putin nicht gewinnen“ dürfe, berichtete der britische Fernsehsender BBC.

Trump sagte, er gehe davon aus, den Konflikt lösen zu können, da er sowohl zu Putin als auch zu Selenskij eine „sehr gute Beziehung“ habe. „Ich hoffe, die Beziehungen zwischen uns beiden sind besser“, konterte ihn Selenskij. Die Ukraine gehe „durch eine Hölle, wie sie nur wenige Länder zuvor durchschritten haben“, sagte der Republikaner während des Treffens.

Verschiedene Medien hatten zuvor spekuliert, daß ein Treffen zwischen beiden Politikern möglicherweise nicht zustande kommen könnte. Vergangene Woche hatte Selenskij in einem Gespräch mit der New York Times Zweifel über Trump geäußert: „Ich habe das Gefühl, daß Trump nicht wirklich weiß, wie er den Krieg beenden kann, auch wenn er vielleicht denkt, daß er es weiß. Bei diesem Krieg ist es oft so, daß man umso weniger versteht, je tiefer man sich damit befaßt.“

Der ehemalige US-Präsident wies diese Einschätzung zurück. Er glaube, daß er „sehr schnell“ einen „Deal zwischen Präsident Putin und Präsident Selenskij“ erreichen könne, sagte er nach einem Bericht des amerikanischen Fernsehsenders CNN.

I had a very productive meeting with @realDonaldTrump. I presented him our Victory Plan, and we thoroughly reviewed the situation in Ukraine and the consequences of the war for our people. Many details were discussed. I am grateful for this meeting. A just peace is needed.

