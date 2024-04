Haßrede-Wahn in den Highlands

Schottland ist längst nicht nur für Dudelsäcke, Whisky und karierte Männerröcke bekannt. Seit dem 1. April gilt dort eine der schärfsten Vorschriften gegen „Haßrede“ weltweit. Mit dem „Hate Crime and Public Order (Scotland) Act 2021“ drohen bis zu sieben Jahre Gefängnis, wenn der Angeklagte eine andere Person aufgrund von Herkunft, Ethnie, Alter, Religion, sexueller Orientierung oder Gender-Identität verbal angeht. Ebenso das Verbreiten von Material, welches dem Gesetzgeber zufolge eine „vernünftige Person“ für „mißbräuchlich oder beleidigend“ halten würde.

Was darunter fällt, prüfte die Schriftstellerin Joanne K. Rowling Stunden nach dem Inkrafttreten als „Aprilscherz“. Auf dem Kurznachrichtendienst X listete die „Harry Potter“-Autorin bekannte Transgender-Personen auf. Darunter auch Kriminelle: „Katie Dolatowski wurde nach ihrem Urteil zu Recht in ein Frauengefängnis gesteckt. Das schützte sie vor gewalttätigen, lüsternen Männern – im Gegensatz zu der Zehnjährigen, die von Dolatowski in einer öffentlichen Frauentoilette sexuell mißbraucht wurde.“ Am Ende schrieb Rowling, es sei ein Scherz gewesen. Die Erwähnten seien keine Frauen, sondern Männer. Die neue Gesetzgebung könne von Aktivisten genutzt werden, die jene „zum Schweigen bringen“ wollen, die gegen die Abschaffung „geschlechtsspezifischer Räume für Frauen und Mädchen“ plädieren würden.„Nehmt mich doch fest“, fügte sie hinzu.

Only kidding. Obviously, the people mentioned in the above tweets aren’t women at all, but men, every last one of them.

In passing the Scottish Hate Crime Act, Scottish lawmakers seem to have placed higher value on the feelings of men performing their…

