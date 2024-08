„Haßrede gegen Tiere“: Max-Planck-Institut plant bizarren Vortrag

Anzeige

HAMBURG. Das Hamburger Max-Planck-Institut will Studenten und Bürger über „Haßrede gegen Tiere“ sensibilisieren. Der Referent Saba Pipia, ein Jurist, untersucht in einer der kommenden Veranstaltungen „Muster der Tierdarstellung in religiösen Schriften, Kunst, Literatur, Filmen und Musik“. Dabei solle der Fokus „auf negativen Darstellungen und der Verwendung von Tiernamen in abwertenden Kontexten“ liegen.

Das Institut argumentiert, daß solche Darstellungen „zur Stigmatisierung und Diskriminierung von Tieren beitragen“. Dafür brauche es unter Umständen Haßrede-Gesetze, wie es sie in einigen Staaten auch in Bezug auf Menschen gibt. „Der Vortrag wird sich mit Speziesismus und Diskriminierung innerhalb einer Spezies befassen und aufzeigen, wie die Darstellung bestimmter Tiere als ‘heilig’ oder ‘schön’ im Gegensatz zu ‘böse’ oder ‘häßlich’ die Diskriminierung fördert.“

Die Veranstaltung wird um 18 Uhr deutscher Zeit in Hamburg beginnen, Interessierte können sich bis zum 19. August für eine Online-Teilnahme anmelden. Das Max-Planck-Institut wird jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert. (st)