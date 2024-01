Orbán stimmt auf 2024 als Jahr der politischen Kehrtwende in Brüssel ein

BUDAPEST. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat das neue Jahr als eines „großer Pläne“ bezeichnet. „Wir werden versuchen, einen bedeutenden politischen Wandel in Brüssel zu erreichen“, kündigte er an.

2024 is the year of great plans. #Brussels is turning a blind eye to the real problems of European people: war, #migration and economic troubles. It’s time to make a change in Brussels! #2024Goals pic.twitter.com/qVV0RJw4wZ

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 2, 2024