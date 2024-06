Großbritannien: Farage zieht an Konservativen vorbei

LONDON. Drei Wochen vor der Unterhauswahl in Großbritannien hat eine Umfrage der traditionsreichen Tageszeitung Times für eine Überraschung gesorgt. Demnach könnte die von Nigel Farage geführte Reform UK-Partei die zweitmeisten Wählerstimmen erhalten. Der rechtskonservative Politiker hatte erst Anfang Juni angekündigt, bei dem Urnengang am 4. Juli anzutreten.

Mit 19 Prozent Zustimmung zog seine Partei jetzt an den regierenden Konservativen von Premierminister Rishi Sunak vorbei, die auf 18 Prozent kommen. Auf Platz eines bleibt mit leichten Verlusten die Labour-Party, der seit Monaten ein triumphaler Sieg vorhergesagt wird. Neuer Premier könnte demnach Keir Starmer werden.

🚨 BREAKING: Reform UK have overtaken the Conservatives in the latest YouGov poll for the Times

Lab: 37% (-1)

Reform: 19% (+2)

Con: 18% (nc)

Lib Dem: 14% (-1)

Green: 7 (-1)

SNP: 3 (+1)

Plaid: 1 (nc)

Other: 2 (+1)

— Politics UK (@PolitlcsUK) June 13, 2024