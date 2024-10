Kampf gegen Hisbollah: Israel marschiert im Libanon ein

BEIRUT. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag Bodentruppen in den Libanon geschickt, um die islamistische Hisbollah zu bekämpfen. Der Einsatz mit dem Namen „Operation Nordpfeil“ sei „begrenzt und gezielt“.

Die libanesische Armee hat sich demnach aus dem Süden des Landes, wo die Israelis vorrücken, zurückgezogen. Sie will sich offenbar aus den Kämpfen heraushalten.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages…

— Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024