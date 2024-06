Islam-Verein verboten: Polizei durchsucht Moschee und Wohnungen

Polizisten vor einem durchsuchten Objekt in Braunschweig: Razzien in Moschee und Privatwohnungen Foto: picture alliance/dpa | –

In einer Braunschweiger Moschee geben sich Islamisten-Ikonen wie Pierre Vogel und Sheikh Ibrahim die Klinke in die Hand. Niedersachsens Innenministerium verbietet nun den dahinterstehenden Verein, dazu gibt es Razzien in mehreren Bundesländern.