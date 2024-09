Großbritanniens Premierminister „besorgt“ über AfD-Aufstieg

Anzeige

LONDON. Der britische Premierminister Keir Starmer hat vor dem Aufstieg der „Rechtsextremisten“ in seinem Land sowie in Europa gewarnt. Der Politiker der Labour-Partei nannte dabei die Landtagswahlen in Thüringen in Sachsen, bei denen die AfD Rekordergebnisse eingefahren hatte, als Beispiel. „Wir können sehen, was mit den jüngsten Wahlen in Deutschland passiert, ebenso in Frankreich und anderen Ländern“, sagte er am Sonntag dem Fernsehsender BBC One in seinem ersten Fernsehinterview nach der Vereidigung.

“I am worried about the rise of the far-right” PM Keir Starmer says he is concerned about the increase in support for the far-right in places like Germany and France but that he “convinced that the answer to it is delivery in government”#BBCLauraK https://t.co/fKVNbPX6oP pic.twitter.com/xAzTpxa95q — BBC Politics (@BBCPolitics) September 8, 2024

Die beste Antwort auf den Aufstieg dieser Kräfte sei es, auch in Bereichen jenseits von Migration und innerer Sicherheit Verantwortung zu übernehmen. „Mich besorgt der Aufstieg der extremen Rechten, weil sie einfache Antworten als Quacksalberprodukt verspricht“, bemängelte er.

Großbritannien leidet seit Jahren unter Rekordeinwanderung

Hintergrund sind die Nachwirkungen der migrationskritischen Proteste und Ausschreitungen im August.Bis Ende des Monats hatte die Polizei fast 1.300 Personen festgenommen, gegen 800 von ihnen wurde eine Anklage erhoben. Starmer betonte, er akzeptiere, daß die Bürger „eindeutige Meinungen“ zu Themen wie Migration hätten. „Aber unter keinen Umständen werde ich diese Unruhen tolerieren. Ich ändere meine Politik auch nicht im Ansatz als Konsequenz dieser Gewalt“, fügte er hinzu.

Die Frage, ob Großbritannien ein rassistisches Land sei, verneinte der Sozialdemokrat. „Wir sind ein Land der anständigen und toleranten Leute.“ Das „wahre Gesicht Großbritanniens“ seien Gegendemonstranten und jene, die die Folgen der Ausschreitungen in Southport beseitigt hätten. Der Mord eines ruandischstämmigen 17jährigen an drei kleinen Mädchen in der nordenglischen Küstenstadt war der Auslöser der Unruhen. Seit Jahren leidet Großbritannien unter Rekordeinwanderung. 2022 waren 1,2 Millionen Menschen ins Königreich gekommen, so viele wie nie zuvor. (kuk)