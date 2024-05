Die Stimmung in der AfD ist am Siedepunkt. Die Ankündigung des Rassemblement National, wegen einer SS-Äußerung von Maximilian Krah die Zusammenarbeit mit der AfD zu beenden, schlägt hohe Wellen im In- und Ausland. Doch was hat Krah wirklich gesagt? Die JF dokumentiert das ganze Interview mit „La Repubblica“.