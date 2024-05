Premierminister Sunak kündigt Neuwahlen an

LONDON. Der britische Premierminister Rishi Sunak hat eine vorgezogene Parlamentswahl angekündigt. „Jetzt ist der Moment für Großbritannien, seine Zukunft zu bestimmen“, sagte der konservative Politiker bei strömendem Regen vor seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street zehn. Die Auflösung des Parlamentes zum 30. Mai habe er mit König Charles III. bereits besprochen.

This is why I’ve just called the election. pic.twitter.com/z54gZc7w2D

— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 22, 2024