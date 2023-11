Verhandlungen über Freilassung israelischer Geiseln / Terroristen verhört

GAZA/TEL AVIV. Die Gefechte im Gazastreifen halten derzeit noch an, doch es mehren sich Berichte, die auf einen nahenden vorübergehenden Waffenstillstand hindeuten. Diese Waffenruhe könnte genutzt werden, damit israelische Geiseln von der palästinensischen Terrorgruppe Hamas freigelassen werden.

So arbeitet die US-Regierung laut eigener Aussage an einem Kompromiß zur Geiselbefreiung. „Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit verhandeln, aber wir glauben, daß wir einer Lösung näher kommen“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, der Nachrichtenagentur AFP zufolge. „Natürlich wollen wir vor allem die Freilassung der Kinder und Frauen erreichen, und natürlich auch die der Amerikaner.“

Die Israelischen Streitkräfte (IDF) veröffentlichten Bilder von 40 Kindern und Jugendlichen, die unter den 240 aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sein sollen. Sie hätten mit ansehen müssen, wie ihre Familien ermordet wurden.

As the world celebrates #WorldChildrensDay , 40 children are being held hostage by terrorists in Gaza.

Children who had to watch their families murdered before their eyes.

Children who had their innocence ripped away from them.

Children who are still held hostage by savage… pic.twitter.com/H2ARmGy4Th

— Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2023