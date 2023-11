Nach Schüssen auf Vox-Mitgründer: Polizei verhaftet Verdächtige

MADRID. Die spanische Polizei hat nach den Schüssen auf den Mitgründer der konservativen Vox-Partei, Alejo Vidal-Quadras, drei Verdächtige verhaftet. Die Beamten konnten zwei Personen in der Stadt Granada und eine in Malaga festnehmen, wie die Sicherheitsbehörden am Dienstag mitteilten. Alle drei sind demnach spanische Staatsbürger.

BREAKING:

3 ppl have been arrested in Granada and Málaga for the assassination attempt on Alejo Vidal-Quadras, founder of Spain’s 3rd largest party @vox_es

He was shot in the face in broad daylight on November 9th in Madrid

Some suspect separatists, others Iran or Morocco

🇪🇸 pic.twitter.com/wjjFAHWiaW

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2023