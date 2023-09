Hunderte Schüler in Pennsylvania protestieren gegen Transgender-Toiletten

PENNSYLVANIA. Mehrere hundert Schüler im US-Bundesstaat Pennsylvania haben am vergangenen Freitag aus Protest gegen eine gesetzliche Regelung zu Schultoiletten für Trans-Schüler den Unterricht verlassen. Anfang vergangener Woche scheiterte ein Gesetz, das es Transgender-Schülern im gesamten Schulbezirk Perkiomen Valley (etwa 5.000 Schüler) verbietet, sich auszusuchen, welche Toilette sie benutzen wollen.

🚨The Perkiomen Valley School Board in Montgomery County, Pennsylvania rejected a policy to stop boys from using the girls‘ bathroom.

The good news? Families in the district will have a chance to vote them out on November 7.

