Untersuchungshaft für deutsche Urlauber mit Migrationshintergrund

Ein Richter auf Mallorca hat gegen fünf Urlauber aus Deutschland wegen des Verdachts der Gruppenvergewaltigung Untersuchungshaft angeordnet. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte das Gericht in Palma de Mallorca ab, teilte eine Justizsprecherin am Sonnabend mit. Ein sechster Urlauber aus Deutschland wurde freigelassen. Die vermeintlichen Täter sollen laut WDR aus Nordrhein-Westfalen kommen.

Zahlreiche deutsche Medien, die sonst gerne die Herkunft von Verdächtigen weglassen, berichten in dem Fall auffallend explizit von „jungen Deutschen“, und zwischen den Zeilen ist eine gewisse spitzbübische Erleichterung auszumachen: Seht her, auch Deutsche begehen dieses in Zeiten der Masseneinwanderung um sich greifende Verbrechen. Allerdings sprachen auch einige einheimische Pressevertreter von einem „deutschen Rudel“.

Andere spanische Medien berichteten jedoch schon früh, daß alle mutmaßlichen Vergewaltiger einen Migrationshintergrund haben. So schreibt Ultima Hora von 21- bis 23jährigen mit türkischer Herkunft. Immerhin meldete die Bild später: „Die sechs Männer in Gewahrsam haben allesamt einen Migrationshintergrund.“ BRD-Freibad-Folklore nun also auch am Mittelmeer.

Tat mit dem Mobiltelefon gefilmt

Die Gruppe soll eine 18jährige Touristin aus Deutschland vergewaltigt haben. Nach Angaben der spanischen Polizei hatte die junge Frau auf der beliebten Partymeile Ballermann in der Nacht auf Donnerstag einen etwa gleichaltrigen Mann kennengelernt. Sie habe eingewilligt, mit ihm auf sein Hotelzimmer zu gehen. An der Rezeption sei sie jedoch abgewiesen worden, weil sie dort kein registrierter Gast war. Daraufhin seien die beiden in das Hotel der fünf Freunde des Mannes gegangen. Als diese später in das Zimmer kamen, hätten vier von ihnen die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen, während einer die Tat mit seinem Smartphone gefilmt habe.

Die Frau habe sich laut Behörden später in das Badezimmer flüchten können. Einer der Beteiligten habe der Frau gegenüber zugegeben, daß die Gruppe zu weit gegangen sei und habe sie in das Hotel begleitet, in dem Freundinnen von ihr wohnten. Von dort habe die Frau die Polizei alarmiert, die daraufhin die sechs Männer festnahm. Die Frau sei zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. (gb)