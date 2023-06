Wassermassen strömen durch das Loch im Kachowka-Staudamm in der Ukraine Foto: picture alliance / AA | Zelenskyy Social Media Account / Handout

Region Cherson: Was bedeuten die Überflutungen nach der Staudammsprengung?

Wassermassen ergießen sich in der südukrainischen Region Cherson. Der Kachowka-Staudamm wurde gesprengt. Für Militärexperten stellen sich dadurch Fragen, was das für die erwartete ukrainische Offensive bedeutet – und was ist mit der Krim?