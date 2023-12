Nigeria: Islamisten töten an Weihnachten über 160 Menschen

An Heiligabend und an den ersten Weihnachtstagen haben Islamisten zahlreiche christliche Dörfer in Nigeria überfallen und mehr als hundert Menschen getötet. „Die Angriffe waren gut koordiniert. Nicht weniger als 20 verschiedene Gemeinden wurden von den Banditen angegriffen“, sagte der Vorsitzende der Bokkos Local Government Area im Bundesstaat Plateau, Monday Kassah, am Montag. 113 Leichen und über 300 Verletzte seien gefunden worden. Beobachter und Vertreter der örtlichen Behörden gehen mittlerweile von über 160 Toten aus.

Im Internet kursierende Bilder und Videos zeigen blutverschmierte Kirchen und niedergebrannte Häuser. Die meisten Opfer sollen Frauen und Kinder sein. Einwohner der Ortschaften gaben an, die Massaker seien von moslemischen Fulani-Viehhirten verübt worden. In dem multiethnischen westafrikanischen Land kommt es immer wieder zu brutalen Angriffen durch moslemische Hirten und dschihadistische Terrororganisationen wie Boko Haram. Die Bild-Zeitung spricht je nach Quellenlage von über 10.000 Toten in den vergangenen Jahren.

160 Christian Nigerians were killed by Muslim militias in a series of attacks against 20 villages over Christmas

Did international media make it front page news? Was there a “Million-Man March“ in London?

Mass-burials of the victims are starting.

🇳🇬 pic.twitter.com/7N3HmqXjnu

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 27, 2023