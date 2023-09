Niederlande: Brutales Straßenbahn-Prügelvideo schockiert das Netz

DEN HAAG. Ein Gewaltvideo, das die Mißhandlung eines Mannes in einer Straßenbahn in den Niederlanden zeigt, hat die niederländische Politik auf den Plan gerufen. Der Vorsitzende der niederländischen Freiheitspartei, Geert Wilders, kommentierte die Tat auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) mit den Worten: „Festnehmen, einsperren und den Schlüssel wegwerfen.“ Die örtliche Wählervereinigung „Herz für Den Haag“ sprach von „durchgeknallten, normlosen Wilden“ und forderte „eine Art Schwarzbuch“ mit Hausverboten für Gewalttäter in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie verstärkten Einsatz der Schaffner.

Das Video, das am Wochenende tausendfach in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, zeigt eine Gruppe jugendlich aussehender Personen, die einen Mann in einer Straßenbahn in Den Haag verprügeln und schikanieren. Die örtliche Polizeibehörde berichtete, der Angriff habe am Freitagabend stattgefunden. Im Kurzclip, der zunächst auf Snapchat veröffentlicht und anschließend vom niederländischen Videoportal „Dumpert“ geteilt wurde, kommt es zu mehrfachen Tritten und Schlägen gegen das Opfer. Einige Zuschauer weisen auch auf eine mögliche Stichattacke mithilfe einer unbekannten Waffe hin. Einige Nutzer vermuten aufgrund des Verhaltens des Opfers, daß dieses behindert gewesen sein könnte.

Die Polizei konnte keine Angaben zu den Tätern machen, allerdings sorgte die dunkle Hautfarbe einiger Angreifer für Spekulationen, es könne sich um Migranten gehandelt haben. So schrieb die Rechtspartei „Forum voor Democratie“ auf X: „Diese Art von Elend ruft man auf den Plan, wenn man, wie die VVD (Anmerkung der Redaktion: derzeit Regierungspartei), die Grenzen weit öffnet.“ (kuk)