Tobende Moslems zünden schwedische Botschaft an

BAGDAD. Aus Protest gegen eine angekündigte Koran-Verbrennung in Schweden haben im Irak hunderte Moslems die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt und in Brand gesetzt. Im Internet verbreitete Videos zeigen, wie das Gebäude brennt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, es stieg Rauch aus dem Gebäude auf.

Offenbar steckt hinter dem Angriff, der um 1 Uhr morgens Ortszeit (2 Uhr MESZ) begann, der irakische Schiitenführer Muktada al-Sadr. Einige Extremisten hielten sein Foto hoch. „Ja, ja zum Koran“, skandierten die Eindringlinge.

Alle Botschafts-Mitarbeiter wohlauf

Videos zeigen zahlreiche Männer, die über den Botschaftszaun kletterten. Dann brachen sie die Eingangstür auf und drangen in das Gebäude ein. Zu sehen ist auch, wie ein Feuer gelegt wurde. Zunächst war unklar, ob sich zu diesem Zeitpunkt Personal in dem Haus aufhielten.

Schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt und in Brand gesetzt, aus „Ärger“ über die Koranverbrennungen in Stockholm https://t.co/Uyc3o0AF7O — Slumlord (@Slumlor29851577) July 20, 2023



Inzwischen teilte das schwedische Außenministerium mit, alle Mitarbeiter der Botschaft seien wohlauf. Gleichzeitig forderte es die irakische Regierung auf, die diplomatischen Vertretungen des skandinavischen Landes zu schützen.

Irak verurteilt Brandschatzung der Botschaft

Das irakische Außenministerium verurteilte die Attacke „aufs Schärfste“. „Die irakische Regierung hat die zuständigen Sicherheitsbehörden angewiesen, eine dringende Untersuchung durchzuführen und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären“, hieß es in einer Erklärung. Die Beteiligten sollten identifiziert und „nach dem Gesetz zur Rechenschaft“ gezogen werden. Spätere Videos zeigten Rauch, der aus einem Gebäude aufstieg.

🇮🇶 | LO ÚLTIMO: Grupos radicales incendian la embajada de Suecia en Bagdad. 🔥🏢 pic.twitter.com/eLB4fqPdka — UH NOTICIAS (@UltimaHoraNo) July 20, 2023



Vor einer Stockholmer Moschee hatte im Juni ein christlicher Einwanderer einen Koran verbrannt. Gestern wurde bekannt, daß die schwedische Polizei eine Protestaktion vor der irakischen Botschaft in Stockholm genehmigt hat, bei der heute ein Koran verbrannt werden soll. Die schwedische Polizei betonte, daß sie nur Genehmigungen für öffentliche Versammlungen erteilt, nicht für die Inhalte dieser Versammlungen. (fh)