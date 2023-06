Mutmaßliche Linksextreme attackieren patriotische Frauengruppe

Anzeige

BERN. In der Schweizerischen Stadt Bern ist es zu einem Angriff mutmaßlicher Linksextremer auf eine patriotische Frauengruppe gekommen. Sieben junge Frauen der französischen Organisation Collectif Némésis hatten nach eigener Angabe an dem Schweizerischen Frauenstreik teilgenommen. Am gleichen Abend seien sie in einem Restaurant von etwa zwanzig vermummten Männern attackiert worden. In einem auf Twitter veröffentlichtem Statement sprach die Gruppe von „Antifa-Männern“, die Stühle und Tische in die Fenster geworfen und die Frauen attackiert hätten. Auch Tränengas und Messer seien eingesetzt worden. „Unsere Aktivisten sind traumatisiert und das Restaurant ist zerstört.“

In einem nach dem Angriff veröffentlichtem Video der Gruppe steht eine junge Frau in dem Restaurant. Im Hintergrund liegen Glasscherben auf dem Fußboden, man hört wie Glas zusammengekehrt wird. Die Frau berichtet, ihr und einer anderen Frau sei mit einer Weinflasche ins Gesicht geschlagen worden. „Wir sind unter die Tische gerannt und unter die Bar. Es war sehr gefährlich.“ Die im Restaurant anwesenden Männer hätten sie jedoch beschützt.

Das Video zeigt auch das blutig geschlagene Ohr eines der Mitglieder von Collectif Némésis. Auch die Zerstörung des Restaurants, beschädigte Fensterscheiben und zerstörtes Mobiliar sind zu sehen.

„Wir sind die Generation Köln“

Collectif Némésis gründete sich im Oktober 2019 in Paris. Nach eigener Aussage spielten dabei Enttäuschungen über die feministische Bewegung eine maßgebliche Rolle. Diese vertrete „angeblich ihre Interessen“, stelle stattdessen aber „eine linksgerichtete Ideologie über die Bedürfnisse der Frauen“.

Die Gruppe prangert die Auswirkungen der Masseneinwirkung an und positioniert sich gegen Gewalt gegen Frauen. In dem Gründungsmanifest heißt es: „Wir sind die Generation Köln. Wir sind die Insel, auf der die Schiffbrüchigen des Feminismus Zuflucht finden können.“ (lb)