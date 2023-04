Kanada: Sozialdemokraten fordern Sicherheitszonen für Drag-Queen-Shows

TORONTO. Die Sozialdemokraten in der kanadischen Provinz Ontario haben am Dienstag die Regierung aufgefordert, Sicherheitszonen einzurichten, in denen nicht mehr gegen Aufführungen von Drag Queens protestiert werden darf. „Drag-Performances“ seien in den Vereinigten Staaten, aber auch in Kanada, immer häufiger Ziel organisierter Proteste, beklagte die Abgeordnete Kristyn Wong-Tam, die einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegte.

Laut dem Entwurf wäre es möglich, einzelne Adressen, an denen eine solche Show stattfindet, vorübergehend als Sicherheitszonen für die Gemeinschaft zu kennzeichnen und „Anti-LGBTQ-Belästigung, Einschüchterung und Haßreden“ im Umkreis von 100 Metern mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Dollar zu belegen.



„Das Thema, das uns hierher führt, ist todernst“, sagte Wong-Tam laut CTV News bei der Vorstellung. „Die Zunahme von Haß und Gewalt gegenüber den 2SLGBTQI+-Gemeinschaften, einschließlich der Drag-Künstler, in ganz Ontario und im ganzen Land ist alarmierend.“ Wong-Tam bezeichnet sich als „non-binär“ und verlangt die Verwendung der Pronomen „they/them“.

Wenige Tage zuvor war der populäre Kinderrechtsaktivist Chris Elston, auch bekannt als „Billboard Chris“, von Trans-Aktivisten während eines Protests in der Stadt Vancouver attackiert worden. Der konservative Christ demonstriert seit Jahren öffentlich gegen Gender-Ideologie, die Verwendung von Pubertätsblockern oder Drag Queen Shows, bei denen auch Kinder zugegen sind. Die Polizei griff laut den Angaben von Chris nicht ein.

Another angle of the assault on me today. Police did nothing.

The investigating officer says I instigated, and she told me it was a mutual fight. pic.twitter.com/rCQZyntjSY

— Billboard Chris 🇨🇦🇺🇸 (@BillboardChris) April 1, 2023