JF-TV-Reportage: So funktioniert die Masseneinwanderung nach Europa

Es kommen Tausende – jede Woche. Die Mittelmeer-Insel Lampedusa ist einer der wichtigsten Anlaufstellen für illegale Migranten, die nach Europa einreisen wollen. Wer es bis hierher schafft, ist oft schon einige Monate später in Deutschland. Doch was passiert auf der Insel eigentlich? Wie sind die Zustände? Und wer kommt dort an?

Ein Team der JUNGEN FREIHEIT hat tagelang vor Ort recherchiert, jeden Stein einzeln umgedreht und legt nun eine eindrucksvolle Video-Dokumentation vor. Wie läuft die Massenmigration ab? Welche Rolle spielen sogenannte Nicht-Regierungsorganisationen? Und was hat ein bekanntes linksextremes Zentrum in der Berliner-Innenstadt damit zu tun?