JF-TV-Interview: Wird er der erste AfD-Ministerpräsident?

In Sachsen liegt die AfD seit Monaten in den Umfragen vor der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Sollten SPD, FDP, Grüne und Linkspartei im Herbst an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, könnte die AfD vielleicht sogar den Ministerpräsidenten stellen. Sollte es soweit kommen, wäre sein Name wohl Jörg Urban. Er ist Landes- und Fraktionsvorsitzender in Sachsen und gilt als Favorit für die Wahl des AfD-Spitzenkandidaten.

Mit JF-TV spricht er über die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, seine Abschiebepläne, eine erste mögliche Amtshandlung und die Frage, warum Tino Chrupalla nicht nach Dresden wechselt.

(JF)