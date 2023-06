Italien zieht das nächste deutsche Asylschiff aus dem Verkehr

LAMPEDUSA. Die italienischen Behörden haben ein deutsches Migrantenschiff des Vereins Sea-Watch vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Es handelt sich um das Boot „Aurora“, das auf Lampedusa nun für 20 Tage festgesetzt ist.

Grund dafür soll das Dekret der Regierung sein, das vorschreibt, nach der Aufnahme von Migranten unverzüglich den von den Behörden zugeteilten Hafen anzusteuern. Im Fall der „Aurora“ wäre das Trapani auf Sizilien gewesen. Der Verein hatte am Montag 39 illegale Einwanderer auf dem Mittelmeer eingesammelt.

Ein 12-stündiger Einsatz geht zu Ende. Nachdem die Crew der Rise Above von @SEENOTRETTUNG 39 Menschen in Seenot entdeckte und die Situation stabilisierte, konnten sie von unserer Aurora an Bord und sicher auf Lampedusa an Land gebracht werden. Gegen die Anweisung Italiens. [1/3] pic.twitter.com/jXE3dmB4uj

— Sea-Watch (@seawatchcrew) June 13, 2023