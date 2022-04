Ruanda soll Asylverfahren für Großbritannien bearbeiten

LONDON. Großbritannien hat seine Pläne zur Bearbeitung von Asylverfahren außerhalb seiner Landesgrenzen vorangetrieben. So soll Innenministerin Priti Patel am Donnerstag im afrikanischen Ruanda ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen, berichtete die BBC. Die Politikerin traf dazu bereits in Kigali ein.

