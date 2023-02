Deutsche Botschafterin in Ungarn blamiert sich mit Flaggen-Unkenntnis

BERLIN. Deutschlands Botschafterin in Budapest, Julia Gross, hat auf Twitter für dicke Patzer in Beiträgen mit einem Regierungsvertreter ihres Gastlandes Spott geerntet. Nutzer bescheinigten ihr Nachholbedarf beim Thema Flaggenkunde.

So hatte Gross einen Beitrag mit dem ungarischen Entwicklungsminister Tibor Navracsics geteilt. Darin wollte sie die deutsch-ungarische Zusammenarbeit beim Thema Kultur und Bildung loben. Die Länderbegriffe ersetzte sie durch sogenannte Emojis, kleine Piktogramme. Allerdings prangte neben dem deutschen Schwarz-Rot-Gold nicht die Flagge Ungarns, sondern das niederländische Rot-Weiß-Blau.

Twitter-Nutzer machten die Diplomatin auf den Fehler aufmerksam. Gross reagierte und bat um Verzeihung. „Entschuldigung und vielen Dank für den Hinweis in den Kommentaren. Das ist tatsächlich die falsche Flagge.“ Sie habe den Beitrag in einem dunklen Auto abgesetzt und sich deshalb vertan.

Bocsánat and thank you for the tip in the comments. Wrong flag indeed, I was talking about 🇩🇪-🇹🇯 relations. Will not try to post from a car in the dark again.. https://t.co/nOMKAwrfAy

Natürlich habe sie die deutsch-ungarischen Beziehungen gemeint, wollte die Botschafterin wohl korrigieren. Doch schon wieder verwendete sie das falsche Emoji. Diesmal zeigte sie die Flagge Tadschikistans. Diese ist zwar wie die ungarische rot-weiß-grün gestreift. Bei der des zentralasiatischen Landes befindet sich in der Mitte jedoch eine goldene Krone, die von sieben goldenen fünfstrahligen Sternen umrahmt wird.

That is always good advice…and please use 🇭🇺 instead, as the above correction is incorrect again (above is the flag of Tajikistan). If you use it often, our #Hungarian flag will appear for you under the “frequently used” 😉

— Amb. Tamás Iván KOVÁCS 🇭🇺 (@tamasivankovacs) February 21, 2023