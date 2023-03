Hohe Zahl an Bootsmigranten erreicht am Wochenende Italien

ROCCELLA IONICA. Mehreren Tausend Bootsmigranten ist am Wochenende die Überfahrt über das Mittelmeer nach Italien geglückt. In der Nacht zum Montag erreichten rund 650 illegale Einwanderer mit einem Fischkutter die Küstenstadt Roccella Ionica, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Es handle sich ausschließlich um Männer. Sie stammten aus Syrien, Pakistan, Ägypten und Bangladesch. Fünf Tage lang seien sie auf dem Meer unterwegs gewesen.

In Lampedusa kamen am Wochenende noch mehr Menschen an. Am Freitag waren es insgesamt 1.778 Migranten, die mit Booten die italienische Insel erreichten. Am Samstag legten noch einmal 1.387 weitere Einwanderer an.

1/2🔴#LouiseMichel blocked for 20 days after multiple rescues. On Saturday morning 180 people disembarked on Lampedusa after four rescue operations. The Crew had responded earlier to several Mayday relay calls from a Frontex aircraft about people in immediate need of assistance. pic.twitter.com/RnMbg4It01

