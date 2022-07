Neue Migranten erwartet: Lampedusa geräumt

LAMPEDUSA. Die italienischen Behörden haben am Sonntag damit begonnen, das Flüchtlingscamp von Lampedusa zu räumen. Zunächst brachte ein Marineschiff 600 Migranten von der zwischen Tunesien und Süditalien gelegenen Insel nach Porto Empedocle auf Sizilien. Anschließend kehrte das Schiff um, um weitere 600 Menschen aufzunehmen und wegzubringen.

Das Aufnahmelager hat Kapazitäten für rund 350 Personen, Ende der vergangenen Woche waren gut 1.800 Menschen gezählt worden. Weil die Regierung in Rom auf Lampedusa in der nächsten Woche wieder viele neue Migranten aus Nordafrika erwartet, soll das Lager schnellstmöglich geleert und gereinigt werden. Spätestens bis Dienstag sollen alle Einwanderer auf andere Camps in Italien verteilt werden, kündigte die italienische Präfektur, zu der auch Lampedusa gehört, laut der Nachrichtenagentur Ansa an.

Das Innenministerium in Rom hat im laufenden Jahr bereits mehr als 30.000 Illegale registriert, die an italienischen Küsten – darunter auch Lampedusa – ankamen. (st)