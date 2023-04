US-Präsident Joe Biden: Er rechnet damit, erneut gegen Donald Trump anzutreten Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Andrew Harnik

US-Präsident Joe Biden will sich erneut zur Wahl stellen. Doch selbst in der eigenen Wählerschaft verliert er an Rückhalt. Mit dem Republikaner Ron DeSantis als Gegenkandidat hätte „Sleepy Joe“ es besonders schwer.