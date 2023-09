Demokraten-Wähler wollen Biden loswerden

WASHINGTON. US-Präsident Joe Biden hat innerhalb der Wählerschaft der Demokraten deutlich an Rückhalt verloren. Mehr als zwei Drittel der bekennenden Demokraten-Wähler wünschen sich einen anderen Kandidaten für die Wahl 2024, wie eine Umfrage im Auftrag von CNN ergeben hat. Gegenüber März wuchs der Anteil derjenigen, die sich eine Alternative zu Biden wünschen, um 13 Prozentpunkte und beträgt nun 67 Prozent. Zeitgleich geben 82 Prozent der Befragten an, sie könnten keine konkrete Alternative nennen.

Fast die Hälfte der Befragten nennt Bidens Alter als ein Hindernis. Besonders kritisch sehen die Jungwähler das amtierende Staatsoberhaupt. 63 Prozent der unter 45jährigen Demokraten-Unterstützer vertreten die Auffassung, er schaffe kein Vertrauen. 64 Prozent sprechen ihm die für das Amt nötige Kondition und scharfen Verstand ab. Gleich viele finden, daß seine Politik die Wirtschaftslage nicht verbessert hat.

NEW CNN POLL:

„Donald Trump, 47%, Joe Biden, 46%…There was not a single poll conducted by CNN during the entire 2020 cycle in which Donald Trump got a higher share of the vote than Joe Biden did, so this is a vastly different picture from what we saw four years ago…“ pic.twitter.com/9Y6g7vhlb9

— Townhall.com (@townhallcom) September 7, 2023