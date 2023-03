Amoklauf an christlicher Grundschule: Biden reißt Eiscreme-Witze

WASHINGTON D.C. US-Präsident Joe Biden hat mit einem verstörenden Auftritt zum Amoklauf einer Transperson an einer christlichen Grundschule mit sechs Toten für Aufsehen gesorgt. Der 80jährige begann seinen Auftritt an einer Schule mit den Worten „Mein Name ist Joe Biden. Ich bin der Ehemann von Dr. Jill Biden. Und ich esse Jeni’s Eiscreme mit Schokoladenstückchen. Ich bin hierhergekommen, weil ich gehört habe, daß es Schokoladeneis gibt.“

Joe Biden addresses the deadly Nashville school shooting by ranting about ice cream:

"I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. By the way, I have a refrigerator full upstairs."

March 27, 2023