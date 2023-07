Bauernpartei kann Neuwahlen in Niederlanden gewinnen

Anzeige

AMSTERDAM. Nach dem Zerbrechen der niederländischen Regierung wegen des Asylstreits stehen die Chancen bei Neuwahlen gut für die Bauernpartei (BBB). In aktuellen Umfragen kommt sie derzeit auf 17 Prozent, berichtete das Portal Euractiv. Die PVV des Islamkritikers Geert Wilders kommt demnach auf 9,2 Prozent.

Insgesamt zeigt sich die politische Landschaft in den Niederlanden stark zersplittert. So hatte Ex-Ministerpräsident Mark Rutte nach der Wahl 2021 ein Vier-Parteien-Bündnis schmieden müssen, um das Land zu regieren. Das konnte sich nun jedoch nicht auf einen gemeinsamen Kurs in der Asylkrise einigen.

Bauernpartei-Chefin lobt Rutte-Rückzug

Die VVD von Rutte, der seinen Abschied aus der Politik erklärt hat, kommt momentan nur auf 14,8 Prozent, was einen Verlust von sieben Prozentpunkten im Vergleich zum Urnengang vor zwei Jahren bedeutet. Somit wäre die Bauernpartei, wenn jetzt gewählt würd, die stärkste politische Kraft in den Niederlanden. Schon bei den Regionalwahlen im März konnte die Partei von Caroline van der Plas einen Triumph feiern und gewann die Abstimmung.

Auf Twitter freute sich van der Plas über das Ende der Regierung Rutte und dessen Rückzug aus der Politik. „Rutte wird nicht ins nächste Kabinett zurückkehren! Eine sehr weise Entscheidung.“

Rutte keert niet terug in volgend kabinet! Een heel verstandig besluit. #nieuweverkiezingen #IedereDagBBBeter — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 10, 2023

