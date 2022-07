Von der Leyen verteidigt „Gas-Notfallplan“

BRÜSSEL. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Pläne für einen „Gas-Notfallplan“ verteidigt. EU-Mitgliedsstaaten sollten mit „denjenigen Mitgliedern teilen, die stärker betroffen sind“. Eine Gas-Krise würde schließlich alle Länder des gemeinsamen Binnenraums treffen. „Auch Mitgliedstaaten, die kaum russisches Gas beziehen, können sich den Folgen eines möglichen Lieferstopps in unserem Binnenmarkt nicht entziehen“, sagte sie der dpa.

Die EU-Kommission selbst werde sich ebenfalls am Energiesparkurs beteiligen, unterstrich von der Leyen. Je nach Einsparpotential werde sie „die Temperatur anpassen und die Betriebszeit von Heizungen, Klimaanlagen und Beleuchtungen optimieren“. Alle könnten etwas tun, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Natürlich solle der öffentliche Sektor dabei „mit gutem Beispiel vorangehen“. Ziel der Behörde sei es, bis 2030 klimaneutral zu sein. Putin überziehe die Ukrainer mit einem ungerechtfertigten, brutalen Krieg. „Wir sollten alles dafür tun, ihm den Geldhahn abzudrehen“, mahnte von der Leyen.

Once more we have testing times ahead of us.

I am confident that we can master this energy crisis, together.

Russia’s attempt to blackmail us this winter will fail.

We will come out stronger. pic.twitter.com/zNoWaIVCG5

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2022