Airline Virgin Atlantic startet „Diversity“-Kampagne

HEATHROW. Die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic hat die geschlechtsspezifische Kleiderordnung für ihre Mitarbeiter abgeschafft. Die Änderung mache es zur „inklusivsten Airline am Himmel“, lobte sich das Unternehmen selbst.

We’ve changed our uniform code to give our crew, pilot and ground teams the option to choose which of our iconic uniforms, designed by Vivienne Westwood, best represents them 👠 #SeeTheWorldDifferently pic.twitter.com/dbCP4WxObl

— virginatlantic (@VirginAtlantic) September 28, 2022