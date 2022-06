Ungarn blockiert neue Sanktionen

BUDAPEST. Die ungarische Regierung hat das Inkrafttreten des angekündigten weitgehenden Einfuhrverbots für russisches Erdöl in die EU blockiert. Hintergrund ist, daß neben dem Öl-Embargo, auch der Vorsitzende der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, sanktioniert werden sollte.

„Ungarn wird seine Zustimmung nicht dazu geben, daß man mit Kirchenführern auf eine solche Weise umgeht.“ Dieses Thema sei „aus prinzipiellen Gründen“ noch wichtiger als das Öl-Embargo, sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán dazu bereits Anfang Mai.

Die Sanktionen gegen Kirill hätten zur Folge, daß der Geistliche nicht mehr in die Europäische Union einreisen dürfe. Zudem würden seine Vermögenswerte eingefroren, sofern diese sich in der EU befänden. Dies hatten mehrere Diplomaten am Mittwochabend der dpa mitgeteilt.

Ungarischer Staatssekretär nennt Plan „völlig irre“

In Ungarn hatten die Pläne bereits seit Längerem für Kritik gesorgt: Der für die „verfolgten Christen in der Welt“ zuständige ungarische Staatssekretär Tristan Azbej sagte im Mai: „Die russisch-orthodoxe Kirche hat weltweit 160 Millionen Gläubige und 40.000 Priester.“ Der „völlig irre“ Plan der EU-Kommission würde es dem orthodoxen Kirchenoberhaupt verbieten, das Territorium der EU zu betreten. Das hieße, die dort lebenden Gläubigen von ihrem religiösen Führer zu isolieren. Diese Idee sei schädlich, sie führe nicht zur Versöhnung, kritisierte Azbej.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich am Montag auf ein neues Sanktionspaket gegen Rußland geeinigt, das unter anderem ein weitgehendes Embargo gegen russisches Erdöl vorsieht. Die Einigung enthielt eine Ausnahme für per Pipeline transportiertes Öl, auf die Ungarn gepocht hatte. Am Donnerstag soll der Konflikt bei einem Treffen der EU-Ministerpräsidenten in Luxemburg angesprochen werden, die EU-Kommission hofft auf eine rasche Einigung. (st)