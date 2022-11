Ukraine-Krieg: NATO-Gebiet von Raketen getroffen

WARSCHAU. In ein nahe der Grenze zur Ukraine gelegenes polnisches Dorf sind am Dienstagabend mutmaßliche russische Raketen eingeschlagen. Dabei sollen laut übereinstimmenden Geheimdienst- und Medienberichten zwei Menschen gestorben sein. In dem seit neun Monaten andauernden Krieg Rußlands gegen die Ukraine wäre somit erstmals NATO-Gebiet bombardiert worden.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki rief der Nachrichtenagentur PAP zufolge sofort den Sicherheitsrat seines Landes zusammen. Die Raketen sind offenbar Irrläufer, die ihr eigentliches Ziel in der Ukraine verfehlten. Auch im ebenfalls an die Ukraine grenzenden NATO-Staat Ungarn ist der Sicherheitsrat zusammengekommen.

Die polnische Staatführung reagierte zunächst besonnen. Regierungssprecher Piotr Müller warnte davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Der Sicherheitsrat werde alle Fakten sammeln auswerten und dann der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Aus dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium hieß es zunächst, es gebe derzeit keine Informationen, die die Berichte über den russischen Raketeneinschlag bestätigten. (fh)

