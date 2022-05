USA erwägen Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine

WASHINGTON. Die Vereinigten Staaten planen, die Ukraine mit weitrechenden Raketensystemen zu beliefern. Darunter sollen sich auch Raketenwerfersysteme des Typs MLRS und HIMARS befinden, wie der US-Sender CNN berichtete.

Am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden eine erneutes Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 40 Milliarden Dollar beschlossen, wovon sechs Milliarden unmittelbar dem ukrainischen Wehretat zufließen sollen. Weitere 12 Milliarden sind unter anderem als Kompensation für Lieferungen aus Beständen der amerikanischen Streitkräfte vorgesehen.

Bisher hatte Washington entsprechende ukrainische Gesuche ignoriert. Die USA befürchten, die Ukraine könnte die Raketen mit über hundert Kilometern Reichweite dazu verwenden, auch Ziele auf russischem Staatsgebiet anzugreifen. In diesem Fall wäre Rußland womöglich zu weitreichenden militärischen Maßnahmen bereit.

Nato will keine schweren Waffen liefern

Wie mehrere Medien unter Berufung auf Nato-Kreise berichteten, haben sich die Nato-Mitgliedsstaaten inoffiziell darauf geeinigt, der Ukraine bestimmte Waffensysteme nicht zu liefern, bei denen die Gefahr einer unmittelbaren militärischen Konfrontation zwischen der Nato und Rußland besteht. Darunter sollen auch Kampfpanzer und Jagdflugzeuge fallen. Inwiefern der amerikanische Vorstoß mit Nato-Partnern abgesprochen wurde, ist nicht bekannt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte bereits vor einer weiteren Ausweitung des Konflikts gewarnt. „Die Lieferung von Waffen durch westliche Länder an die Ukraine, die in der Lage sind, Angriffe auf russisches Territorium durchzuführen, wird ein Schritt in Richtung einer inakzeptablen Eskalation der Spannungen sein“, sagte Lawrow in einem Gespräch mit dem russischen Sender RT. Sollten solche Waffen geliefert werden, hätte das ernste Konsequenzen.

Rußland verstärkt Offensive

Nach der Eroberung von Mariupol und den dadurch freigewordenen Kräften verstärkt Rußland seine Offensive in den östlichen Gebieten der Ukraine. Die Separatistengebiete Donezk und Luhansk, die vor dem russischen Einmarsch nur einen Teil der gleichnamigen Regionen kontrollierten, sollen diese nun nahezu vollständig unter ihrer Kontrolle gebracht haben. Laut ukrainischer Seite droht die Einkesselung ukrainischer Truppen, sollte das Ausland nicht zügig weitere Waffen liefern.

Die Bundeswehr führt das MLRS als praktisch baugleiches Raketensystem unter der Bezeichnung Mars I beziehungsweise in der modernisierten Version als Mars II. Letztere kann – abhängig von den verwendeten Raketen – Ziele in über hundert Kilometer Entfernung bekämpften. Ursprünglich im Kalten Krieg entwickelt, sollten die Raketenwerfer im Kriegsfall vor allem sowjetische Panzerverbände aus großer Distanz vernichten. (JF)