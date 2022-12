Englische Hofdame legt ihr Amt nach Rassismusvorwürfen nieder

LONDON. Die Hofdame der verstorbenen britischen Königin Elisabeth II, Lady Susan Hussey, hat ihr Amt im Buckingham Palace nach Rassismusvorwürfen niedergelegt. Sie hatte die Leiterin der Nichtregierungsorganisation (NGO) „Sistah Space“, Ngozi Fulani, gefragt, woher sie kommt. Als Fulani ihr „von der Gruppe Sistah Space“ antwortete, entgegnete Hussey: „Nein, aus welchem Teil von Afrika stammen Sie?“

Mixed feelings about yesterday’s visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq

— Sistah Space (@Sistah_Space) November 30, 2022